Англия
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Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз
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Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных игроков. Будут даны три клуба, вам нужно отгадать футболиста, игравшего в них. Возможно, все игроки, которые есть в предложенных вариантах ответов, выступали в этих трех клубах.
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