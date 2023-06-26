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Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз

Англия
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Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных игроков. Будут даны три клуба, вам нужно отгадать футболиста, игравшего в них. Возможно, все игроки, которые есть в предложенных вариантах ответов, выступали в этих трех клубах.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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