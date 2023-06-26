Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных игроков. Будут даны три клуба, вам нужно отгадать футболиста, игравшего в них. Возможно, все игроки, которые есть в предложенных вариантах ответов, выступали в этих трех клубах.