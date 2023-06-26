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Челси избавляется от Зиеша. Марокканец станет одноклубником Роналду

Англия
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Клуб разгружает зарплатную ведомость

Челси избавляется от Зиеша. Марокканец станет одноклубником Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Наср" оформил трансфер полузащитника "Челси" Хакима Зиеша. Стороны подпишут контракт до лета 2026-го.

Сообщается, что сторонам осталось завершить медосмотр и о сделке станет известно официально.

Контракт Зиеша с "Челси" истекал летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 30-летнего марокканца в 16 миллионов евро. Саудовцы вряд ли заплатят меньше трансферной стоимости.

В минувшем сезоне Зиеш принял участие всего в 24-х поедниках за "Челси". Марокканец отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Аль-Наср Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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