Челси избавляется от Зиеша. Марокканец станет одноклубником Роналду

"Аль-Наср" оформил трансфер полузащитника "Челси" Хакима Зиеша. Стороны подпишут контракт до лета 2026-го.

Сообщается, что сторонам осталось завершить медосмотр и о сделке станет известно официально.

Контракт Зиеша с "Челси" истекал летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 30-летнего марокканца в 16 миллионов евро. Саудовцы вряд ли заплатят меньше трансферной стоимости.

В минувшем сезоне Зиеш принял участие всего в 24-х поедниках за "Челси". Марокканец отдал 3 результативных передачи.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. ????????✅???????? #CFC



Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M