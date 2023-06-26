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Челси избавляется от Зиеша. Марокканец станет одноклубником Роналду
Клуб разгружает зарплатную ведомость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" оформил трансфер полузащитника "Челси" Хакима Зиеша. Стороны подпишут контракт до лета 2026-го.
Сообщается, что сторонам осталось завершить медосмотр и о сделке станет известно официально.
Контракт Зиеша с "Челси" истекал летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 30-летнего марокканца в 16 миллионов евро. Саудовцы вряд ли заплатят меньше трансферной стоимости.
В минувшем сезоне Зиеш принял участие всего в 24-х поедниках за "Челси". Марокканец отдал 3 результативных передачи.
Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. ????????✅???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023
Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.
Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M
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