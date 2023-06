Бавария – предпочтительный вариант для Кейна. Харри для мюнхенцев тоже цель №1

"Бавария" получила сигнал от нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, что мюнхенский клуб – приоритетный для него вариант. Немецкая команда рассматривает англичанина в качестве главной трансферной цели.

Клуб не собирается тратить на Харри больше 100 миллионов евро и в клубе оценивают свои шансы положительно. Контракт капитана сборной Англии рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Харри интересуется "Манчестер Юнайтед". При этом была информация, что Даниэль Леви не захочет продавать нападающего конкурентам по АПЛ.

Напомним, что "Реал" отказался от идеи приобретения Кейна. В клубе хотят подписать Килиана Мбаппе будущим или этим летом и на это нужны средства.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.



➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS



Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN