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Бавария – предпочтительный вариант для Кейна. Харри для мюнхенцев тоже цель №1

Англия
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Стороны "заметчились"

Бавария – предпочтительный вариант для Кейна. Харри для мюнхенцев тоже цель №1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" получила сигнал от нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, что мюнхенский клуб – приоритетный для него вариант. Немецкая команда рассматривает англичанина в качестве главной трансферной цели.

Клуб не собирается тратить на Харри больше 100 миллионов евро и в клубе оценивают свои шансы положительно. Контракт капитана сборной Англии рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Харри интересуется "Манчестер Юнайтед". При этом была информация, что Даниэль Леви не захочет продавать нападающего конкурентам по АПЛ.

Напомним, что "Реал" отказался от идеи приобретения Кейна. В клубе хотят подписать Килиана Мбаппе будущим или этим летом и на это нужны средства.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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