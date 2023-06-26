Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария – предпочтительный вариант для Кейна. Харри для мюнхенцев тоже цель №1
Стороны "заметчились"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" получила сигнал от нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, что мюнхенский клуб – приоритетный для него вариант. Немецкая команда рассматривает англичанина в качестве главной трансферной цели.
Клуб не собирается тратить на Харри больше 100 миллионов евро и в клубе оценивают свои шансы положительно. Контракт капитана сборной Англии рассчитан до лета 2024-го.
Ранее сообщалось, что Харри интересуется "Манчестер Юнайтед". При этом была информация, что Даниэль Леви не захочет продавать нападающего конкурентам по АПЛ.
Напомним, что "Реал" отказался от идеи приобретения Кейна. В клубе хотят подписать Килиана Мбаппе будущим или этим летом и на это нужны средства.
News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2023
➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS
Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN
Популярное сейчас
- Спецназовец ВСУ о бое в окопе: Вижу, на меня идет пи..р. Смотрю ему в глаза и даю короткую очередь
- В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
- Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко. ВИДЕО
- Холанд закрыл эмблему МЮ на футболке мальчика, который попросил сделать с ним фото – Видео
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО