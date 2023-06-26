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Владелец ФК Рэксем Райан Рейнольдс вложился в команду Формулы-1 Alpine
Alpine занимает 5-е место на чемпионате мира по Формуле-1
instagram.com/vancityreynolds
Актер Райан Рейнольдс, владелец ФК "Рэксем", инвестировал в команду Формулы-1 Alpine. Вместе с ним вложились совладелец клуба Роб Мак Эхлени и актер Майкл Бекари Джордан.
Вместе трио приобрело около 24% акций гоночной команды, на общую сумму в 220 миллионов долларов.
Отметим, что в Alpine также вложилась инвестиционная компания RedBird, которая, помимо прочего, владеет частью акций в "Ливерпуле", а также "Миланом" и "Тулузой".
Клуб Рейнольдса "Рексем" вернулся в Профессиональную лигу Англии. Владельцы заявляют цель через 10 лет выйти в АПЛ.
BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1 pic.twitter.com/0K2867UBOg— Formula 1 (@F1) June 26, 2023
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