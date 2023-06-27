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Вместо Тюрьма: Милан завершает сделку по Кристиану Пулишичу
Возможность реанимировать карьеру?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" близок к подписанию Кристиана Пулишича. Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не рассчитывает на 24-летнего американца.
Несмотря на яркое выступление на чемпионате мира в Катаре, Пулишич не нашел место в супер-составе Тодда Боэли.
В минувшем сезоне Пулишич провел за "Челси" 30 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.
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Источник:gazzetta.it
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