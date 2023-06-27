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Манчестер Сити сделал 90-миллионное предложение по Деклану Райсу

Англия
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Борьба за полузащитника Вест Хэма продолжается 

Манчестер Сити сделал 90-миллионное предложение по Деклану Райсу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” отправил “Вест Хэму” официальное предложение по трансферу полузащитника Деклана Райса.

Чемпион Англии готов заплатить за 24-летнего центрхава 80 млн фунтов и прописать 10 млн бонусами, информирует The Athletic.

Ранее “Вест Хэм” отклонил два предложения по Райсу от “Арсенала”, последнее – по схеме 75+15 млн.

“Вест Хэм” не скрывается своей готовности разлучиться с лидером и капитаном команды нынешним летом, но ожидает предложения в 100 млн фунтов.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
The Athletic

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