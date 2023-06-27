Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити сделал 90-миллионное предложение по Деклану Райсу
Борьба за полузащитника Вест Хэма продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” отправил “Вест Хэму” официальное предложение по трансферу полузащитника Деклана Райса.
Чемпион Англии готов заплатить за 24-летнего центрхава 80 млн фунтов и прописать 10 млн бонусами, информирует The Athletic.
Ранее “Вест Хэм” отклонил два предложения по Райсу от “Арсенала”, последнее – по схеме 75+15 млн.
“Вест Хэм” не скрывается своей готовности разлучиться с лидером и капитаном команды нынешним летом, но ожидает предложения в 100 млн фунтов.
Популярное сейчас
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023
- Путин поблагодарил вагнеровцев и разрешил им "уйти в Беларусь"
- Президент ПСЖ был уверен, что Килиан активирует опцию продления контракта
- Микель Артета: Следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО