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75-летний Рой Ходжсон продолжит тренировать Кристал Пэлас
Еще один сезон на Селхерст Парк
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рой Ходжсон останется главным тренером “Кристал Пэлас” еще как минимум на один сезон.
Как информирует Sky Sports, Ходжсон дал устное согласие владельцам “Пэлас”, а контракт будет подписан после его возвращения из отпуска.
Ходжсон принял “Кристал Пэлас” в марте, заменив Патрика Виейра, и помог клубу оторваться от зоны вылета. Под руководством 75-летнего специалиста “орлы” набрали 18 очков в десяти матчах и закончили сезон на 11 месте.
Ходжсон ранее работал в “Кристал Пэлас” с 2017 по 2021-й год. Его тренерская карьера длится более 45 лет.
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