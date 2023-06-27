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75-летний Рой Ходжсон продолжит тренировать Кристал Пэлас 

Англия
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Еще один сезон на Селхерст Парк 

75-летний Рой Ходжсон продолжит тренировать Кристал Пэлас 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рой Ходжсон останется главным тренером “Кристал Пэлас” еще как минимум на один сезон.

Как информирует Sky Sports, Ходжсон дал устное согласие владельцам “Пэлас”, а контракт будет подписан после его возвращения из отпуска.

Ходжсон принял “Кристал Пэлас” в марте, заменив Патрика Виейра, и помог клубу оторваться от зоны вылета. Под руководством 75-летнего специалиста “орлы” набрали 18 очков в десяти матчах и закончили сезон на 11 месте.

Ходжсон ранее работал в “Кристал Пэлас” с 2017 по 2021-й год. Его тренерская карьера длится более 45 лет.

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В статье: Рой Ходжсон Английская Премьер-лига АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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