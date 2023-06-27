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Легенда австралийского футбола Миле Единак стал помощником нового тренера Тоттенхэма
Анге Постекоглу позвал своего старого знакомого
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в прошлом полузащитник “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла” Миле Единак вошел в тренерский штаб нового босса “Тоттенхэма” Анге Постекоглу.
Австралийскому специалисту понадобилось некоторое время, чтобы собрать свою команду помощников. Помимо Единака, который после окончания игровой карьеры в 2019 году работал в академии “Астон Вилле”, помощниками Постекоглу будут бывший ассистент Брендана Роджерса Крис Дэвис, а также Райан Мэйсон, который был и.о. главного тренера “шпор” после увольнений Жозе Моуриньо и Антонио Конте.
Миле Единак в свое время играл под руководством Анге Постекоглу в сборной Австралии и именно новый тренер “Тоттенхэм” сделал его капитаном “соккеруз”.
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