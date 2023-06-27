  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда австралийского футбола Миле Единак стал помощником нового тренера Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда австралийского футбола Миле Единак стал помощником нового тренера Тоттенхэма

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Анге Постекоглу позвал своего старого знакомого

Легенда австралийского футбола Миле Единак стал помощником нового тренера Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный в прошлом полузащитник “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла” Миле Единак вошел в тренерский штаб нового босса “Тоттенхэма” Анге Постекоглу.

Австралийскому специалисту понадобилось некоторое время, чтобы собрать свою команду помощников. Помимо Единака, который после окончания игровой карьеры в 2019 году работал в академии “Астон Вилле”, помощниками Постекоглу будут бывший ассистент Брендана Роджерса Крис Дэвис, а также Райан Мэйсон, который был и.о. главного тренера “шпор” после увольнений Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

Миле Единак в свое время играл под руководством Анге Постекоглу в сборной Австралии и именно новый тренер “Тоттенхэм” сделал его капитаном “соккеруз”.

По теме
yellow-arrow
Бавария готова заплатить 70 млн евро за Харри Кейна 
yellow-arrow
75-летний Рой Ходжсон продолжит тренировать Кристал Пэлас 
yellow-arrow
Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Майкл Единак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tottenham Hotspur

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде