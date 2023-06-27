Бавария готова заплатить 70 млн евро за Харри Кейна 

“Бавария” сделала официальное предложение “Тоттенхэму” по трансферу нападающего Харри Кейна.

Как информирует The Athletic, “Бавария” предлагает за капитана сборной Англии 70 млн евро с бонусами.

Ожидается, что “шпоры” ответят отказом на это предложение.

Контракт 29-летнего Кейна с “Тоттенхэмом” действует еще один сезон. На лучшего бомбардира в истории “шпор” и сборной Англии также претендуют “Манчестер Юнайтед” и “Реал” Мадрид. В прошлом сезоне Кейн забил 30 голов за “Тоттенхэм” в 38 матчах АПЛ.