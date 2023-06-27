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Бавария готова заплатить 70 млн евро за Харри Кейна 

Англия
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Первое официальное предложение Тоттенхэму 

Бавария готова заплатить 70 млн евро за Харри Кейна 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Бавария” сделала официальное предложение “Тоттенхэму” по трансферу нападающего Харри Кейна.

Как информирует The Athletic, “Бавария” предлагает за капитана сборной Англии 70 млн евро с бонусами.

Ожидается, что “шпоры” ответят отказом на это предложение.

Контракт 29-летнего Кейна с “Тоттенхэмом” действует еще один сезон. На лучшего бомбардира в истории “шпор” и сборной Англии также претендуют “Манчестер Юнайтед” и “Реал” Мадрид. В прошлом сезоне Кейн забил 30 голов за “Тоттенхэм” в 38 матчах АПЛ.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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