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Бавария готова заплатить 70 млн евро за Харри Кейна
Первое официальное предложение Тоттенхэму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бавария” сделала официальное предложение “Тоттенхэму” по трансферу нападающего Харри Кейна.
Как информирует The Athletic, “Бавария” предлагает за капитана сборной Англии 70 млн евро с бонусами.
Ожидается, что “шпоры” ответят отказом на это предложение.
Контракт 29-летнего Кейна с “Тоттенхэмом” действует еще один сезон. На лучшего бомбардира в истории “шпор” и сборной Англии также претендуют “Манчестер Юнайтед” и “Реал” Мадрид. В прошлом сезоне Кейн забил 30 голов за “Тоттенхэм” в 38 матчах АПЛ.
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