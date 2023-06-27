Тоттенхэм сообщил Кейну, что не продаст его этим летом. Контракт нападающего истекает через год

"Тоттенхэм" уведомил Харри Кейна, сто он недоступен для продажи этим летом, сообщает ESPN. Контракт игрока со "шпорами" истекает летом 2024-го.

Таким образом уже зимой Кейн сможет вести переговоры с другими клубами о трансфере в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Харри Кейном интересуется "Бавария". В Мюнхене считают Кейна главной трансфереой целью, а сам ргрок тауже считает "Баварию" приориетом.

В минувшем сезоне Харри провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.