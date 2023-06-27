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Тоттенхэм сообщил Кейну, что не продаст его этим летом. Контракт нападающего истекает через год
"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" расстроены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" уведомил Харри Кейна, сто он недоступен для продажи этим летом, сообщает ESPN. Контракт игрока со "шпорами" истекает летом 2024-го.
Таким образом уже зимой Кейн сможет вести переговоры с другими клубами о трансфере в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Харри Кейном интересуется "Бавария". В Мюнхене считают Кейна главной трансфереой целью, а сам ргрок тауже считает "Баварию" приориетом.
В минувшем сезоне Харри провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.
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