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Арсенал предложил 105 млн фунтов за Деклана Райса, но Вест Хэм снова отказал

Англия
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За капитана Вест Хэма продолжаются торги

Арсенал предложил 105 млн фунтов за Деклана Райса, но Вест Хэм снова отказал

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вторник вечером “Арсенал” сделал свое третье предложение по трансферу полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса.

В этот раз вице-чемпион Англии предложил “хаммерс” 105 млн фунтов. Сто миллионов основная сумма и пять миллионов бонусов, пишет The Athletic.

“Арсенал” сделал свой ход спустя сутки после 90-миллионного предложения “Манчестер Сити”, на которое “Вест Хэм” ответил отказом.

Но и “Арсеналу” уже в третий раз “Вест Хэм” отказал, информирует журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг. “Хаммерс” недовольны структурой выплат, которую предлагает “Арсенал”. По этой же причине “канониры” зимой проиграли “Челси” борьбу за Михаила Мудрика.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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