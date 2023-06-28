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Арсенал предложил 105 млн фунтов за Деклана Райса, но Вест Хэм снова отказал
За капитана Вест Хэма продолжаются торги
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером “Арсенал” сделал свое третье предложение по трансферу полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса.
В этот раз вице-чемпион Англии предложил “хаммерс” 105 млн фунтов. Сто миллионов основная сумма и пять миллионов бонусов, пишет The Athletic.
“Арсенал” сделал свой ход спустя сутки после 90-миллионного предложения “Манчестер Сити”, на которое “Вест Хэм” ответил отказом.
Но и “Арсеналу” уже в третий раз “Вест Хэм” отказал, информирует журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг. “Хаммерс” недовольны структурой выплат, которую предлагает “Арсенал”. По этой же причине “канониры” зимой проиграли “Челси” борьбу за Михаила Мудрика.
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