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Манчестер Сити вышел из борьбы с Арсеналом за Деклана Райса

Англия
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Горожане не готовы платить больше ста миллионов 

Манчестер Сити вышел из борьбы с Арсеналом за Деклана Райса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Манчестер Сити” решил не участвовать в торгах с “Арсеналом” за полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса.

Обладатели требла-2023 решили выйти из борьбы за капитана “Вест Хэма” после последнего предложения “Арсенала” в 100+5 млн фунтов, информирует The Telegraph. Кроме того, важным фактором было желание самого Райса остаться в Лондоне.

Теперь “Арсеналу” предстоит договориться с “Вест Хэмом”. Изначально “хаммерс” не приняли предложения “Арсенала” по Райсу, поскольку не были довольны структурой платежей. “Вест Хэм” хочет получить большую часть суммы за короткий промежуток, а “Арсенал” предлагает распределить сто миллионов на пять лет.

Помимо трансфера Райса, “Арсенал” также занимается переходами Кая Хавертца из “Челси” и Юрриена Тимбера из “Аякса”.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
The Telegraph

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