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Манчестер Сити вышел из борьбы с Арсеналом за Деклана Райса
Горожане не готовы платить больше ста миллионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” решил не участвовать в торгах с “Арсеналом” за полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса.
Обладатели требла-2023 решили выйти из борьбы за капитана “Вест Хэма” после
Теперь “Арсеналу” предстоит договориться с “Вест Хэмом”. Изначально “хаммерс” не приняли предложения “Арсенала” по Райсу, поскольку не были довольны структурой платежей. “Вест Хэм” хочет получить большую часть суммы за короткий промежуток, а “Арсенал” предлагает распределить сто миллионов на пять лет.
Помимо трансфера Райса, “Арсенал” также занимается переходами Кая Хавертца из “Челси” и Юрриена Тимбера из “Аякса”.
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