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Бавария сделает улучшенное предложение по Кейну. Тоттенхэм собирается отклонять все

Англия
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"Шпоры" принципиальны

Бавария сделает улучшенное предложение по Кейну. Тоттенхэм собирается отклонять все

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" сделает предложение "Тоттенхэму" в размере 93 миллионов евро с учетом бонусов по Харри Кейну. "Шпоры" намерены отклонить и его.

Клуб будет отклонять все предложения по Харри и не намерены его продавать этим летом. Контракт Кейна истекает летом 2024-го.

Сообщалось, что "Тоттехнэм" хочет получить 100 миллионов евро одним платежем, не учитывая бонусы.

Считается, что Кейн – приоритетный вариант для "Баварии", как и для Харри – "мюнхенцы" предпочтительный вариант продолжения карьеры.

В минувшем сезоне Харри првоел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результаттивных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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