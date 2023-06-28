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Бавария сделает улучшенное предложение по Кейну. Тоттенхэм собирается отклонять все
"Шпоры" принципиальны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" сделает предложение "Тоттенхэму" в размере 93 миллионов евро с учетом бонусов по Харри Кейну. "Шпоры" намерены отклонить и его.
Клуб будет отклонять все предложения по Харри и не намерены его продавать этим летом. Контракт Кейна истекает летом 2024-го.
Сообщалось, что "Тоттехнэм" хочет получить 100 миллионов евро одним платежем, не учитывая бонусы.
Считается, что Кейн – приоритетный вариант для "Баварии", как и для Харри – "мюнхенцы" предпочтительный вариант продолжения карьеры.
В минувшем сезоне Харри првоел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результаттивных передач.
Exclusive: Understand that Bayern are to test Daniel Levy's resolve with an improved offer of around £80m all in for Harry Kane.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 28, 2023
Spurs position remains that they will reject any bids received. ⚪️ pic.twitter.com/mZJFoWlVOA
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