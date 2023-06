Бавария сделает улучшенное предложение по Кейну. Тоттенхэм собирается отклонять все

"Бавария" сделает предложение "Тоттенхэму" в размере 93 миллионов евро с учетом бонусов по Харри Кейну. "Шпоры" намерены отклонить и его.

Клуб будет отклонять все предложения по Харри и не намерены его продавать этим летом. Контракт Кейна истекает летом 2024-го.

Сообщалось, что "Тоттехнэм" хочет получить 100 миллионов евро одним платежем, не учитывая бонусы.

Считается, что Кейн – приоритетный вариант для "Баварии", как и для Харри – "мюнхенцы" предпочтительный вариант продолжения карьеры.

В минувшем сезоне Харри првоел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результаттивных передач.

Exclusive: Understand that Bayern are to test Daniel Levy's resolve with an improved offer of around £80m all in for Harry Kane.



Spurs position remains that they will reject any bids received. ⚪️ pic.twitter.com/mZJFoWlVOA