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Италии не удалось выйти из группы на Евро U-21, несмотря на Тонали в составе. Швейцария вышла в плей-офф вместе с Францией
Швейцария сыграет с Испанией, а Франция досталась Украине
Италия уступила в заключительном туре группового этапа Евро U-21 Норвегии (0:1) и лишилась путевки в плей-офф турнира. В 1/4 выходят Франция и Швейцария.
Занимательно, что в параллельном матче Франция разгромила Швейцарию (4:1). Италии было достаточно сыграть вничью.
Теперь Швейцария сыграет в 1/4 финала с Испанией 1-го июля, а Франция сыграет с Украиной – 2-го. Параллельно за выход в полуфинал будут бороться пары Португалия – Англия и Грузия – Израиль.
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