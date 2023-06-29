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Бавария хочет, чтобы Кейн форсировал уход из Тоттенхэма
"Шпоры" не хотят отпускать нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" надеется на помощь Харри Кейна в трансфере из "Тоттенхэма". В клубе хотят, чтобы он форсировал переход из английского клуба.
Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" намерен отклонять все предложения по нападающему. "Бавария" в то же время готовит предложение на 93 миллиона евро с учетом бонусов.
"Тоттенхэм" хотел получить 100 миллионов евро одним платежом за Кейна, контракт кторого истекает летом 2024-го.
В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола в 49-ти матчах. Нападающий также отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего форварда в 90 миллионов евро.
#MUFC explored Kane and had low optimism a deal was possible. It remains to be seen whether Levy will sell (and at below £100m) to a non Premier League club. Bayern want Kane to help them 'force' the move.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 28, 2023
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