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Бавария хочет, чтобы Кейн форсировал уход из Тоттенхэма

Англия
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"Шпоры" не хотят отпускать нападающего

Бавария хочет, чтобы Кейн форсировал уход из Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" надеется на помощь Харри Кейна в трансфере из "Тоттенхэма". В клубе хотят, чтобы он форсировал переход из английского клуба.

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" намерен отклонять все предложения по нападающему. "Бавария" в то же время готовит предложение на 93 миллиона евро с учетом бонусов.

"Тоттенхэм" хотел получить 100 миллионов евро одним платежом за Кейна, контракт кторого истекает летом 2024-го.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола в 49-ти матчах. Нападающий также отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего форварда в 90 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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