Бавария хочет, чтобы Кейн форсировал уход из Тоттенхэма

"Бавария" надеется на помощь Харри Кейна в трансфере из "Тоттенхэма". В клубе хотят, чтобы он форсировал переход из английского клуба.

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" намерен отклонять все предложения по нападающему. "Бавария" в то же время готовит предложение на 93 миллиона евро с учетом бонусов.

"Тоттенхэм" хотел получить 100 миллионов евро одним платежом за Кейна, контракт кторого истекает летом 2024-го.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола в 49-ти матчах. Нападающий также отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего форварда в 90 миллионов евро.

#MUFC explored Kane and had low optimism a deal was possible. It remains to be seen whether Levy will sell (and at below £100m) to a non Premier League club. Bayern want Kane to help them 'force' the move.