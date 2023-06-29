Эвертон презентовал домашнюю форму на следующий сезон

"Эвертон" представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24. Техническом спонсором "ирисок" остается датская компания Hummel.

Впервые за последние десять лет футболка будет иметь воротник. На ней разместят узор, повторяющий конструкцию домашней арены "Гудисон Парк". Также этот рисунок нанесут на рукавах джерси.

Домашняя форма вратаря выполнена в зеленом цвете. На ней разместят элементы оконных рам, вдохновленные церковью Святого Луки, которая расположен вблизи родного стадиона "Эвертона".

Напомним, цвета английского клуба защищает украинец Виталий Миколенко.

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Фото: Evertonfc