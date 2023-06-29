Манчестер Юнайтед собирается отправить Гринвуда в аренду

“Манчестер Юнайтед” будет искать варианты с арендой для нападающего Мейсона Гринвуда.

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг выступает против продажи 21-летнего форварда, вероятно рассчитывая на него в будущем, пишет Manchester Evening News.

В феврале полиция Манчестера сняла с Гринвуда обвинения в попытке изнасилования и насилии из-за которых карьера воспитанника МЮ была приостановлена в январе 2022 года.

Позже “Манчестер Юнайтед” объявил, что проведет собственное расследование, что “определить свои будущие шаги”.

После снятие с него обвинений Гринвуд не вернулся на базу “Манчестер Юнайтед” в Кэррингтоне, а тренировался индивидуально.

Гринвуд провел за “Манчестер Юнайтед” 129 матчей, забив в них 35 голов.