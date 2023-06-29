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Арсенал укрепляет оборону: согласован трансфер Тимбера из Аякса
Траты на защитника будут ощутимыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" согласовал переход защитника Юрриена Тимбера из "Аякса". Игрок сборной Нидерландов обойдется "гуннерам" почти в 50 миллионов евро.
42 миллиона евро "Арсенал" заплатит точно, а ещё 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Стороны подпишут контракт до лета 2028-го.
В минувшем сезоне Тимбер провел за "Аякс" 47 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего фуллбека в 42 миллиона евро.
Защитник чаще всего выступает в центре обороны, но может сыграть и на фланге справа. Напомним, что у "Арсенала" уже есть фуллбек с похожим опытом выступления – Бен Вайт, он сместился на правый фланг обороны, хотя и номинально центральный защитник.
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