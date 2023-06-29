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Астон Вилла готовит предложение по Феррану Торресу

Англия
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Придется поторговаться

Астон Вилла готовит предложение по Феррану Торресу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ферран Торрес привлек внимание "Астон Виллы".

Как сообщает Mundo Deportivo, в ближайшее время англичане предложат сине-гранатовым аренду на сезон с правом выкупа за 25 млн евро.

Такая осторожность вызвана слабой формой Феррана, который в прошлом сезоне выпал из основы "Барсы" и забил только 4 гола в 33 матчах Ла Лиги.

Каталонцы это понимают, но, по информации источника, на аренду все равно не согласятся. Клуб все еще не преодолел финансовые трудности, поэтому хочет полноценную сделку с выплатой денег уже сейчас.

Контракт Торреса с "Барсой" рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Ферран Торрес
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Источник:
Mundo Deportivo

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