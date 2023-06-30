Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ветеран Эвертона продлил контракт с клубом
Новое соглашение для капитана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" объявил о продлении контракта со своим капитаном Шеймусом Коулмэном. Новое соглашение 34-летнего защитника будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает клубная пресс-служба.
Коулмэн защищает цвета "ирисок" уже 14 лет - он пополнил ряды команды зимой 2009 года. И только в 2010 году один раз уходил в аренду в "Блэкпул". Всего на счету ирландского футболиста 409 матчей и 28 мячей за "Эвертон".
В прошлом сезоне Шеймус принял участие в 26 поединках и отличился одним забитым голом.
Seamus Coleman will extend his long-serving and hugely-respected #EFC playing career into a 15th season! ????????— Everton (@Everton) June 29, 2023
Популярное сейчас
- Днепр-1 начинает сборы с разгромной победы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Франция U-21 потеряла важного вингера перед четвертьфиналом с Украиной
- Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси
- Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО