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Ветеран Эвертона продлил контракт с клубом

Англия
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Новое соглашение для капитана

Ветеран Эвертона продлил контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" объявил о продлении контракта со своим капитаном Шеймусом Коулмэном. Новое соглашение 34-летнего защитника будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

Коулмэн защищает цвета "ирисок" уже 14 лет - он пополнил ряды команды зимой 2009 года. И только в 2010 году один раз уходил в аренду в "Блэкпул". Всего на счету ирландского футболиста 409 матчей и 28 мячей за "Эвертон".

В прошлом сезоне Шеймус принял участие в 26 поединках и отличился одним забитым голом.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шеймус Коулман
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Источник:
evertonfc.com

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