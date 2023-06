Ветеран Эвертона продлил контракт с клубом

"Эвертон" объявил о продлении контракта со своим капитаном Шеймусом Коулмэном. Новое соглашение 34-летнего защитника будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

Коулмэн защищает цвета "ирисок" уже 14 лет - он пополнил ряды команды зимой 2009 года. И только в 2010 году один раз уходил в аренду в "Блэкпул". Всего на счету ирландского футболиста 409 матчей и 28 мячей за "Эвертон".

В прошлом сезоне Шеймус принял участие в 26 поединках и отличился одним забитым голом.

Seamus Coleman will extend his long-serving and hugely-respected #EFC playing career into a 15th season! ????????