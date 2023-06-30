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Официально: Челси подписал нападающего Вильярреала
Новый Дрогба?
Фото: "Челси"
"Челси" объявил о подписании нападающего "Вильярреала" Николя Жексона. Сенегалец подпишет контракт с лондонцами на 8 лет.
Сообщается, что "синие" заплатят 37 миллионов евро за футболиста.
Official, confirmed. Nico Jackson, new Chelsea player on 8 year deal and on €37m fee from Villarreal. ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023
Confirmed, completed. ✅
???? @ChelseaFCpic.twitter.com/ZZCRM8QuKO
В минувшем сезоне Жексон провел за "Вильярреал" 38 поединков, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, что "Челси" этим летом избавился от Кая Хавертца, который мог играть в центрн нападения. Также вскорее вскего в команду не вернется Ромелу Лукаку, а форма Пьер-Эмерика Обамеянга оставляет желать лучшего.
Blue suits him, doesn’t it? ???? pic.twitter.com/9AN7ISPioL— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
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