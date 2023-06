Официально: Челси подписал нападающего Вильярреала

"Челси" объявил о подписании нападающего "Вильярреала" Николя Жексона. Сенегалец подпишет контракт с лондонцами на 8 лет.

Сообщается, что "синие" заплатят 37 миллионов евро за футболиста.

Official, confirmed. Nico Jackson, new Chelsea player on 8 year deal and on €37m fee from Villarreal.



Confirmed, completed.



