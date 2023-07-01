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Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали
Соглашение находится на финальном этапе
Фото: sports.ru/автор невідомий
"Ньюкасл" официально объявит о трансфере Сандро Тонали в течение суток. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Соглашение о переходе хавбека "Милана" в английский клуб было закрыто неделю назад. "Россонери" получат за 23-летнего игрока сборной Италии 70 млн евро плюс бонусы.
Напомним, зарплата Сандро Тонали составит 7 млн. евро в год и еще 2 млн. евро предусмотрено в виде бонусов. Контракт с "Ньюкаслом" будет подписан до 2029 года.
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Источник:Fabrizio Romano
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