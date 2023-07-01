  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение находится на финальном этапе

Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали

Фото: sports.ru/автор невідомий

Новина українською

"Ньюкасл" официально объявит о трансфере Сандро Тонали в течение суток. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение о переходе хавбека "Милана" в английский клуб было закрыто неделю назад. "Россонери" получат за 23-летнего игрока сборной Италии 70 млн евро плюс бонусы.

Напомним, зарплата Сандро Тонали составит 7 млн. евро в год и еще 2 млн. евро предусмотрено в виде бонусов. Контракт с "Ньюкаслом" будет подписан до 2029 года.

По теме
yellow-arrow
Распродажа Челси, амбиции Арсенала. Таблица трансферов клубов АПЛ
yellow-arrow
Челси сделал Брайтону еще одно предложение о трансфере Кайседо
yellow-arrow
Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Милан Сандро Тонали
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде