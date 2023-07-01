Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали

"Ньюкасл" официально объявит о трансфере Сандро Тонали в течение суток. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение о переходе хавбека "Милана" в английский клуб было закрыто неделю назад. "Россонери" получат за 23-летнего игрока сборной Италии 70 млн евро плюс бонусы.

Напомним, зарплата Сандро Тонали составит 7 млн. евро в год и еще 2 млн. евро предусмотрено в виде бонусов. Контракт с "Ньюкаслом" будет подписан до 2029 года.