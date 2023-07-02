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Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания голкипера Фейенорда
Все зависит от финансового фэйр-плей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" контактировал с представителями "Фейеноорда" по поводу потенциального перехода голкипера Юстина Бейло.
Возможность этого трансфера зависит от результатов переговоров с "Аталантой" на счет Расмуса Хейлунда. При слишком высокой цене при датском нападающем одновременное приобретение двух игроков может привести к нарушению правил финансового фейр-плей.
В то же время отмечается, что подписание центрфорварда является приоритетом для "МЮ". С другой стороны, "Фейеноорд" пока не желает отпускать Бейло.
В прошлом сезоне Юстин провел за роттердамскую команду 34 матча, в которых пропустил 33 мяча.
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