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Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания голкипера Фейенорда

Англия
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Все зависит от финансового фэйр-плей

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания голкипера Фейенорда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" контактировал с представителями "Фейеноорда" по поводу потенциального перехода голкипера Юстина Бейло.

Возможность этого трансфера зависит от результатов переговоров с "Аталантой" на счет Расмуса Хейлунда. При слишком высокой цене при датском нападающем одновременное приобретение двух игроков может привести к нарушению правил финансового фейр-плей.

В то же время отмечается, что подписание центрфорварда является приоритетом для "МЮ". С другой стороны, "Фейеноорд" пока не желает отпускать Бейло.

В прошлом сезоне Юстин провел за роттердамскую команду 34 матча, в которых пропустил 33 мяча.

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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