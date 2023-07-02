Боруссия Д обратилась в МЮ с запросом аренды Санчо: манкунианцы отказали

Дортмундская "Боруссия" планировала оформить аренду своего бывшего игрока Джейдона Санчо, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Daily Star.

“Манкунианцы” отклонили этот запрос. МЮ не планирует отдавать Санчо в "Боруссию" на арендных условиях.

Однако руководство "красных дьяволов" заинтересовано в продаже футболиста. Они готовы рассмотреть полноценные предложения трансфера.

МЮ рассчитывает выручить за игрока 45 миллионов фунтов (52 миллиона евро). В июле 2021-го года англичане заплатили "Боруссии" Д за трансфер вингера ориентировочно 73 миллиона фунтов (85 млн евро).

Главный тренер Эрик тэн Хаг не против ухода Санчо. Его не устраивают результаты Джейдона, поэтому нидерландец не будет препятствовать потенциальному трансферу 23-летнего вингера.

В минувшем сезоне Санчо провел 41 матч, отличившись 10 результативными действиями (7+3). Стоит отметить, что несколько месяцев Джейдон провел в лазарете.