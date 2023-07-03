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Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
Украинец стал лицом презентации домашней экипировки
Скриншот: afcbournemouth
"Борнмут" представил домашний комплект формы на сезон-2023/24.
Экипировка выполнена в классическом стиле. Главные цвета - черный и красный. Также клуб не стал отходить от традиционных вертикальных полос. Правда, в прошлой кампании они имели зигзагообразный вариант. Техническим спонсором "вишен" является британская фирма Umbro.
В презентации новой формы приняли участие футболисты команды. Среди игроков был и украинский защитник Илья Забарный.
Напомним, "Борнмуту" удалось сохранить прописку в высшем английском дивизионе. Клуб занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
Introducing our 2023/24 home kit ????@UmbroUK // #afcb pic.twitter.com/ftyORu6Pec— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 3, 2023
WE FLY HIGH ????⚫️ pic.twitter.com/qlQCsRBUvo— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 3, 2023
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