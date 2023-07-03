Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута

"Борнмут" представил домашний комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка выполнена в классическом стиле. Главные цвета - черный и красный. Также клуб не стал отходить от традиционных вертикальных полос. Правда, в прошлой кампании они имели зигзагообразный вариант. Техническим спонсором "вишен" является британская фирма Umbro.

В презентации новой формы приняли участие футболисты команды. Среди игроков был и украинский защитник Илья Забарный.

Напомним, "Борнмуту" удалось сохранить прописку в высшем английском дивизионе. Клуб занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ.