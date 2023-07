В августе исполнится 76. Легендарный английский специалист продлил контракт с Кристал Пэлас

Рой Ходжсон продолжит тренировать "Кристал Пэлас" в следующем сезоне Английской Премьер-лиги. Он вернулся на "Селхерст Парк" в марте 2023-го и привел команду на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что в августе легенде тренерского цеха Британии исполнится 76 лет.

