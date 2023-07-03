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В августе исполнится 76. Легендарный английский специалист продлил контракт с Кристал Пэлас

Англия
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Еще один сезон со "стекольщиками"

В августе исполнится 76. Легендарный английский специалист продлил контракт с Кристал Пэлас

Crystal Palace

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Рой Ходжсон продолжит тренировать "Кристал Пэлас" в следующем сезоне Английской Премьер-лиги. Он вернулся на "Селхерст Парк" в марте 2023-го и привел команду на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что в августе легенде тренерского цеха Британии исполнится 76 лет.

Англичанин в течение карьеры работал во многих клубах и даже на уровне сборных (ОАЭ, Швейцария, Финляндия, главная команда Англии и ее молодежка).

С "Фулхэмом" Ходжсон выиграл Лигу Европы, с "Копенгагеном" взял золото чемпионата Дании и Суперкубок страны. Также добивался успеха в шведских клубах. Тренировал миланский "Интер" и "Ливерпуль".

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В статье: Рой Ходжсон Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
cpfc.co.uk

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