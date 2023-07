Ньюкасл объявил о 70-миллионом трансфере Тонали

Центральный полузащитник “Милана” Сандро Тонали официально присоединился к “Ньюкаслу”.

23-летний хавбек подписал контракт с “Ньюкаслом” на пять лет. Официально сумма трансфера не разглашается. Ранее СМИ информировали, что Тонали обойдется “сорокам” приблизительно в 70 млн евро. Примерно столько же “Ньюкасл” заплатил прошлым летом за шведского форварда Александера Исака.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



