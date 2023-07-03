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Ньюкасл объявил о 70-миллионом трансфере Тонали
Сороки официально подписали центрхава сборной Италии
Фото: twitter.com/NUFC/Автор - невідомий
Центральный полузащитник “Милана” Сандро Тонали официально присоединился к “Ньюкаслу”.
23-летний хавбек подписал контракт с “Ньюкаслом” на пять лет. Официально сумма трансфера не разглашается. Ранее СМИ информировали, что Тонали обойдется “сорокам” приблизительно в 70 млн евро. Примерно столько же “Ньюкасл” заплатил прошлым летом за шведского форварда Александера Исака.
✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023
The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.
Welcome to Newcastle United, Sandro! ???????? pic.twitter.com/BbxrNUzVNo
Тонали провел в “Милане” три сезона после перехода из “Брешии” в 2020 году. 23-летний опорник, который также может сыграть на позиции восьмерки, провел за “россонери” 130 матчей. Также Тонали 14 раз сыграл за сборную Италии.
“Ньюкасл” изначально присматривался к вариантам с Декланом Райсом и Николо Бареллой, но трансферы центрхавов “Вест Хэма” и “Интера” были вне финансовых возможностей “сорок”.
В прошлом сезоне Премьер-лиги “Ньюкасл” занял четвертое место и вернулся в Лигу чемпионов.
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