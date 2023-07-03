Почеттино в первый день работы у руля Челси дал интервью: За последние 10-15 лет это лучшая команда Англии

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино в свой первый рабочий день главным тренером дал интервью клубным медиа. Аргентинский специалист называет свой новый клуб лучшим в АПЛ за последнее время.

– Работать в "Челси" для меня приятно и почетно. Я очень хорошо знаю этот клуб – один из величайших в мире. Принять решение было легко.

Мы будем усердно работать над тем, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом, к тому же история "Челси" – это победы. Но важно и то, как мы будем добывать эти победы.

Победная культура важна. За последние 10-15 лет "Челси" – лучшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и то, что означает культура "Челси".

– Как вы оцените свое развитие за последние годы?

– Я стал намного, намного, намного лучше! У нас было время все проанализировать и стать лучше. Эволюция идет каждый день, каждый день мы пытаемся стать сильнее. Надо использовать свой опыт, иначе он бесполезен.

Думаю, мы на верном пути, стараемся что-то добавить и помочь футболистам стать сильнее. Наш тренерский штаб стал лучше, наш штаб любит внедрять что-то новое, быть впереди всех, но в то же время он любит и смешивать новое с футболом прошлого. Мы ответственны за то, чтобы футбольные ценности прошлого сохранились, именно благодаря им мы любим футбол, – сказал Почеттино.

Напомним, что за последние 15 лет "Челси" трижды выиграл АПЛ, дважды Лигу чемпионов и Лигу Европы, 4 раза Кубок Англии, по разу Суперкубок Англии и Кубок Лиги, а также один раз Суперкубок УЕФА.