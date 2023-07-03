Манчестер Юнайтед договорился об условиях личного контракта с Амрабатом

"Манчестер Юнайтед"согласовал условия личного соглашения с полузащитником "Фиорентины" Софияном Амрабатом. "Манкунианцам" ещё придется договорится с итальянским клубом о трансфере.

Сообщается, что "фиалки" хотят получить за футболиста, чей контракт истекает следующим летом, около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 49 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего марокканца как раз в 30 миллионов евро.