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Манчестер Юнайтед договорился об условиях личного контракта с Амрабатом

Англия
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Не в "Барселону", так в "Манчестер Юнайтед"

Манчестер Юнайтед договорился об условиях личного контракта с Амрабатом

Фото: AS

Новина українською

"Манчестер Юнайтед"согласовал условия личного соглашения с полузащитником "Фиорентины" Софияном Амрабатом. "Манкунианцам" ещё придется договорится с итальянским клубом о трансфере.

Сообщается, что "фиалки" хотят получить за футболиста, чей контракт истекает следующим летом, около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 49 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего марокканца как раз в 30 миллионов евро.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
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Источник:
football-italia.net

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