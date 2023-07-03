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Манчестер Юнайтед договорился об условиях личного контракта с Амрабатом
Не в "Барселону", так в "Манчестер Юнайтед"
Фото: AS
"Манчестер Юнайтед"согласовал условия личного соглашения с полузащитником "Фиорентины" Софияном Амрабатом. "Манкунианцам" ещё придется договорится с итальянским клубом о трансфере.
Сообщается, что "фиалки" хотят получить за футболиста, чей контракт истекает следующим летом, около 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 49 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего марокканца как раз в 30 миллионов евро.
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Источник:football-italia.net
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