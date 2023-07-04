Барт, но не Симпсон. Брайтон Де Дзерби оригинально сообщил о приобретении нового вратаря

Голкипер "Андерлехта" Барт Вербрюгген продолжит карьеру в Англии. 20-летний нидерландец перешел в "Брайтон".

Пресс-служба "чаек" сообщила, что контракт с игроком рассчитан сроком на 5 лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Вербрюгген выступал за "Андерлехт" с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 Барт принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 45 мячей. В 13 играх он сыграл "на ноль". Оценочная стоимость вратаря составляет 10 миллионов евро.

В минувшей кампании "Брайтон", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, занял 6-е место в чемпионате Англии.