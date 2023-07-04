Помимо Тоттенхэма Соломоном интересовались 3 клуба: известно какие

"Астон Вилла", "Вест Хэм" и "РБ Лейпциг" интересовались Манором Соломоном, сообщил его агент Бен Ерза. Сам игрок всерьез рассматривал только немецкий клуб.

Сообщалось, что Соломон близок к переходу в "Тоттенхэм". Именно "шпор" выбрал израильтянин для продолжения карьеры, среди достаточно большого подбора претендентов. Так "Лейпциг" рассматривал Соломона в качестве замены ушедшему в "Челси" Кристоферу Нкунку, но футболист все равно предпочел "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Соломон провел за "Фулхэм" 24 поединка и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего израильтянина в 23 миллиона евро.