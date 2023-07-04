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Помимо Тоттенхэма Соломоном интересовались 3 клуба: известно какие
Также был вариант с "Лейпцигом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла", "Вест Хэм" и "РБ Лейпциг" интересовались Манором Соломоном, сообщил его агент Бен Ерза. Сам игрок всерьез рассматривал только немецкий клуб.
Сообщалось, что Соломон близок к переходу в "Тоттенхэм". Именно "шпор" выбрал израильтянин для продолжения карьеры, среди достаточно большого подбора претендентов. Так "Лейпциг" рассматривал Соломона в качестве замены ушедшему в "Челси" Кристоферу Нкунку, но футболист все равно предпочел "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне Соломон провел за "Фулхэм" 24 поединка и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего израильтянина в 23 миллиона евро.
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