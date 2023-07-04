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Почеттино устроил вечер барбекю для сотрудников клуба. Впечатление в команде хорошее
Эту команду правда нужно сплотить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино провел барбекю вместе с сотрудниками клуба. Так аргентинец решил познакомиться с работниками клуба в свой первый рабочий день.
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Это было традиционное аргентинское барбекю с мясом, овощами и ананасом.
В клубе были впечатлены таким знакомством. Работники отмечали, что знакомство было "очень непринужденным".
Маурисио хочет укрепить шатающийся командный дух перед началом предсезонки.
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Источник:dailymail.co.uk
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