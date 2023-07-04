Почеттино устроил вечер барбекю для сотрудников клуба. Впечатление в команде хорошее

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино провел барбекю вместе с сотрудниками клуба. Так аргентинец решил познакомиться с работниками клуба в свой первый рабочий день.

Это было традиционное аргентинское барбекю с мясом, овощами и ананасом.

В клубе были впечатлены таким знакомством. Работники отмечали, что знакомство было "очень непринужденным".

Маурисио хочет укрепить шатающийся командный дух перед началом предсезонки.