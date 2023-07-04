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Почеттино устроил вечер барбекю для сотрудников клуба. Впечатление в команде хорошее

Англия
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Эту команду правда нужно сплотить

Почеттино устроил вечер барбекю для сотрудников клуба. Впечатление в команде хорошее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино провел барбекю вместе с сотрудниками клуба. Так аргентинец решил познакомиться с работниками клуба в свой первый рабочий день.

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Это было традиционное аргентинское барбекю с мясом, овощами и ананасом.

В клубе были впечатлены таким знакомством. Работники отмечали, что знакомство было "очень непринужденным".

Маурисио хочет укрепить шатающийся командный дух перед началом предсезонки.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
dailymail.co.uk

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