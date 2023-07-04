Маунт объявил об уходе из Челси: Это, возможно, не сюрприз, но от этого не легче

Мейсон Маунт записал в Инстаграм обращение к болельщикам "Челси". В нем он объявил, что покидает клуб.

"Учитывая спекуляции в течение последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом, но от этого не легче сообщать о том, что я принял решение покинуть "Челси".

Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.

Я пришел в "Челси", когда мне было шесть лет, и мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, награду игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И, конечно, была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов... Желаю вам всего наилучшего", – сказал Маунт в обращении в Инстаграм.

Маунт является воспитанником синих. Он провел в структуре клуба 18 лет и уходит за год до окончания контракта. Сообщалось, что игрок и руководство не могли договориться об условиях нового соглашения.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет 5-летний контракт с "Манчестер Юнайтед".