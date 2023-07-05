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Президент Тоттенхэма зол на Баварию и требует больше 100 млн за Кейна

Англия
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(1 голосов)

"Хочет заставить истекать кровью"

Президент Тоттенхэма зол на Баварию и требует больше 100 млн за Кейна

Twitter The Spurs Express

Новина українською

Президент лондонского "Тоттенхэма" Даниэль Леви очень зол на руководство мюнхенской "Баварии".

Об этом руководитель "шпор" сообщил своему окружению. Леви взбешен на немецкий клуб из-за того, что мюнхенцы долгое время за его спиной вели переговоры с капитаном "Тоттенхэма" Харри Кейном, а сейчас уже достигли согласия с английским форвардом.

Даниэль Леви уже отклонил первое предложение "Баварии" в размере 70 млн. евро + бонусы. Отмечается, что президент лондонцев настроен серьезно и готов отклонить предложение даже в 100 млн. долларов.

По цитате источника, Леви "хочет заставить "Баварию" истекать кровью". Это означает, что мюнхенскому клубу придется предложить более 100 миллионов, чтобы получить шанс подписать Кейна.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви
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Источник:
The Spurs Express

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:49
клоун, за соломона платить будешь?
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