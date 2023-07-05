Президент Тоттенхэма зол на Баварию и требует больше 100 млн за Кейна

Президент лондонского "Тоттенхэма" Даниэль Леви очень зол на руководство мюнхенской "Баварии".

Об этом руководитель "шпор" сообщил своему окружению. Леви взбешен на немецкий клуб из-за того, что мюнхенцы долгое время за его спиной вели переговоры с капитаном "Тоттенхэма" Харри Кейном, а сейчас уже достигли согласия с английским форвардом.

Даниэль Леви уже отклонил первое предложение "Баварии" в размере 70 млн. евро + бонусы. Отмечается, что президент лондонцев настроен серьезно и готов отклонить предложение даже в 100 млн. долларов.

По цитате источника, Леви "хочет заставить "Баварию" истекать кровью". Это означает, что мюнхенскому клубу придется предложить более 100 миллионов, чтобы получить шанс подписать Кейна.