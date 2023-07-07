Он не сыграл ни одной игры за клуб. Эвертон продлил контракт с 39-летним игроком

Голкипер "Эвертона" Энди Лонерган продолжит свои выступления за английскую команду.

39-летний кипер принял решение продлить контракт с "ирисками". Новое соглашение англичанина рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Лонерган перешел в "Эвертон" в августе 2021 года, но так и не сыграл за команду из Ливерпуля ни одного матча. Последний раз он появлялся на поле в официальном поединке еще в конце 2020 года. Тогда Энди выступал в составе "Сток Сити".

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