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Он не сыграл ни одной игры за клуб. Эвертон продлил контракт с 39-летним игроком
Энди Лонерган получил новый контракт
Фото: evertonfc.com
Голкипер "Эвертона" Энди Лонерган продолжит свои выступления за английскую команду.
39-летний кипер принял решение продлить контракт с "ирисками". Новое соглашение англичанина рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
Лонерган перешел в "Эвертон" в августе 2021 года, но так и не сыграл за команду из Ливерпуля ни одного матча. Последний раз он появлялся на поле в официальном поединке еще в конце 2020 года. Тогда Энди выступал в составе "Сток Сити".
Ранее он также играл за
Andy Lonergan has signed a one-year contract extension with #EFC. ✍️— Everton (@Everton) July 6, 2023
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