Андре Онана в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед

Вратарь "Интера" Андре Онана находится в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, 27-летний голкипер уже согласовал с "красными дьяволами" условия личного контракта. Камерунец подпишет трудовой договор на пять лет - до 2028 года.

Онана выступал за "Интер" с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 Андре провел 41 матч, в которых пропустил 36 голов. Ещев 19 поединков он провел "на ноль".

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" достигли с голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным принципиальной договоренности о переходе.