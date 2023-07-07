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Андре Онана в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед
Условия личного контракта согласованы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Интера" Андре Онана находится в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет журналист Николо Скира.
Согласно данным источника, 27-летний голкипер уже согласовал с "красными дьяволами" условия личного контракта. Камерунец подпишет трудовой договор на пять лет - до 2028 года.
Онана выступал за "Интер" с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 Андре провел 41 матч, в которых пропустил 36 голов. Ещев 19 поединков он провел "на ноль".
Ранее сообщалось, что "нерадзурри" достигли с голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным принципиальной договоренности о переходе.
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