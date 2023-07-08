Ман Юнайтед предложил Аталанте 40 млн евро за нападающего. Бергамаски хотят в 1,5 раза больше

"Манчестер Юнайтед" перешел от интереса к реальным действиям по трансферу нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда. Как сообщает Николо Скира, "манкунианцы" подали первую официальную заявку о покупке игрока.

Сумма составила 40 миллионов евро. Однако "Аталанта" отклонила этот запрос. Итальянский клуб хочет получить на 20 миллионов евро больше.

Добавим, что "бергамаски" сразу же выставили ценник в 60 млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 45 млн евро.

Хейлунд присоединился к "Аталанте" прошлым летом за 17,2 млн евро, перейдя из австрийского "Штурма". За один сезон он провел 34 матча, отличившись 10 голами и двумя ассистами.