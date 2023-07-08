Почеттино: Никаких оправданий о перестройке. Мы начинаем упорно работать

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о своих ожиданиях о начале работы с составом "аристократов".

“Сейчас нам нужно быть конкурентоспособными на тренировочном поле, потому что в противном случае мы не будем готовы вовремя. Если ты не двигаешься вперед – то ты мертв.

Я не хочу оправдываться, говоря, что нам в первую очередь нужно время на перестройку, что мне нужно время на работу. Нет, никаких оправданий. Мы начинаем упорно работать.

Я чувствую, что счастлив здесь. Это огромный вызов”, - сказал Почеттино в интервью Mirror.