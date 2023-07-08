Нападающим сборной Украины интересуется английский клуб

Нападающим “Зари” Назарием Русином интересуется английский клуб “Сандерленд”, который сейчас выступает в Чемпионшипе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

"Черные коты" проявляют предметный интерес к 24-летнему украинскому атакующему игроку. Пока неизвестно, были ли какие-либо предложения со стороны англичан.

Отмечается, что "Сандерленд" в новом сезоне ставит за цель выход в АПЛ. В прошлом розыгрыше команда заняла шестое место в Чемпионшипе и уступила в переходных матчах "Лутону".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Русина в два миллиона евро. Его контракт с "Зарей" действует до лета 2025-го года. В августе 2022-го Назарий подписал полноценное соглашение с луганчанами, покинув киевское "Динамо".