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Вест Хэм отказал Милану в обмене Ориги на Скамакку

Англия
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Лондонцы принципиально не хотят продавать игрока

Вест Хэм отказал Милану в обмене Ориги на Скамакку

Фото: whufc.com

Новина українською

"Вест Хэм" отказал в предложении "Милана" обменять Дивока Ориги на Джанлуку Скамакку. "Молотобойцы" не заинтересованы в бельгийце и, более того, хотят сохранить итальянского нападающего.

"Милану" будет очень сложно заключить сделку. Также в "Вест Хэме" не рассматривают аренду итальянского форварда.

Скамакка присоединился к "Вест Хэму" прошлым летом. Он провел за лондоский клуб 27 поединков в прошлом сезоне и забил 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.

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В статье: Дивок Ориги Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
calciomercato.com

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