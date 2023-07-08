Вест Хэм отказал Милану в обмене Ориги на Скамакку

"Вест Хэм" отказал в предложении "Милана" обменять Дивока Ориги на Джанлуку Скамакку. "Молотобойцы" не заинтересованы в бельгийце и, более того, хотят сохранить итальянского нападающего.

"Милану" будет очень сложно заключить сделку. Также в "Вест Хэме" не рассматривают аренду итальянского форварда.

Скамакка присоединился к "Вест Хэму" прошлым летом. Он провел за лондоский клуб 27 поединков в прошлом сезоне и забил 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.