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Вест Хэм отказал Милану в обмене Ориги на Скамакку
Лондонцы принципиально не хотят продавать игрока
Фото: whufc.com
"Вест Хэм" отказал в предложении "Милана" обменять Дивока Ориги на Джанлуку Скамакку. "Молотобойцы" не заинтересованы в бельгийце и, более того, хотят сохранить итальянского нападающего.
"Милану" будет очень сложно заключить сделку. Также в "Вест Хэме" не рассматривают аренду итальянского форварда.
Скамакка присоединился к "Вест Хэму" прошлым летом. Он провел за лондоский клуб 27 поединков в прошлом сезоне и забил 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.
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