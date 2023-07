Трансфер Уокера может обойтись Баварии всего в 15 миллионов евро. Условия контракта согласованы

"Бавария" согласовала условия личного контракта с Кайлом Уокером. Защитник обойдется клубу в 15 миллионов евро, без учета бонусов.

Клуб договорился о продолжительности соглашения и заработной плате футболиста. Осталось провести переговоры между командами. Для этого необходимо согласие защитника на переход.

Контракт 33-летнего Уокера с "горожанами" истекает следующим летом.

В минувшем сезоне Уокер провел за "Сити" 39 матчей и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 13 миллионов евро.

