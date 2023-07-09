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Трансфер Уокера может обойтись Баварии всего в 15 миллионов евро. Условия контракта согласованы
Столько стоят возрастные игроки с коротким контрактом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" согласовала условия личного контракта с Кайлом Уокером. Защитник обойдется клубу в 15 миллионов евро, без учета бонусов.
Клуб договорился о продолжительности соглашения и заработной плате футболиста. Осталось провести переговоры между командами. Для этого необходимо согласие защитника на переход.
Контракт 33-летнего Уокера с "горожанами" истекает следующим летом.
В минувшем сезоне Уокер провел за "Сити" 39 матчей и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 13 миллионов евро.
Kyle Walker would cost €15m plus add-ons. Contract terms (duration and salary) have already been negotiated. Still waiting for the player's 'Yes' [@Plettigoal] pic.twitter.com/Xuwrt6qWfJ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 7, 2023
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