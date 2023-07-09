Звездный экс-форвард Кристалл Пэлас может перейти в Наполи

Бывший нападающий "Кристалл Пелас" Вильфрид Заха может подписать контракт с "Наполи".

30-летний ивуариец отклонил предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. На него претендуют "Наполи" и "Галатасарай".

Летом этого года у Заа закончился контракт с "Кристалл Пелас". Он играл за лондонцев с 2013 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, при этом забил 7 мячей и совершил 3 ассиста.