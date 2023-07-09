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Звездный экс-форвард Кристалл Пэлас может перейти в Наполи
Игрок все еще размышляет, где продолжить карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Кристалл Пелас" Вильфрид Заха может подписать контракт с "Наполи".
30-летний ивуариец отклонил предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. На него претендуют "Наполи" и "Галатасарай".
Летом этого года у Заа закончился контракт с "Кристалл Пелас". Он играл за лондонцев с 2013 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, при этом забил 7 мячей и совершил 3 ассиста.
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Источник:Daily Mail
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