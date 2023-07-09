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37-летний экс-игрок Манчестер Юнайтед и Астон Виллы перейдет в Эвертон
Сейчас он является свободным агентом
Фото: Астон Вілла/автор невідомий
"Эвертон" планирует подписать защитника Эшли Янга. Клуб уже ведет переговоры с представителями 37-летнего англичанина.
1 июля у Янга закончился контракт с "Астон Виллой" и футболист стал свободным агентом. Сообщается, что Янг отклонил несколько предложений от других команд АПЛ и Чемпионшипа.
В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и совершил 1 ассист. В составе "Астон Виллы" футболист провел 247 игр, при этом забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.
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