37-летний экс-игрок Манчестер Юнайтед и Астон Виллы перейдет в Эвертон

"Эвертон" планирует подписать защитника Эшли Янга. Клуб уже ведет переговоры с представителями 37-летнего англичанина.

1 июля у Янга закончился контракт с "Астон Виллой" и футболист стал свободным агентом. Сообщается, что Янг отклонил несколько предложений от других команд АПЛ и Чемпионшипа.

В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и совершил 1 ассист. В составе "Астон Виллы" футболист провел 247 игр, при этом забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.