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37-летний экс-игрок Манчестер Юнайтед и Астон Виллы перейдет в Эвертон

Англия
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Сейчас он является свободным агентом

37-летний экс-игрок Манчестер Юнайтед и Астон Виллы перейдет в Эвертон

Фото: Астон Вілла/автор невідомий

Новина українською

"Эвертон" планирует подписать защитника Эшли Янга. Клуб уже ведет переговоры с представителями 37-летнего англичанина.

1 июля у Янга закончился контракт с "Астон Виллой" и футболист стал свободным агентом. Сообщается, что Янг отклонил несколько предложений от других команд АПЛ и Чемпионшипа.

В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и совершил 1 ассист. В составе "Астон Виллы" футболист провел 247 игр, при этом забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.

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В статье: Эшли Янг Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Sun

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