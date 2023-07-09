Два клуба АПЛ предендуют на Деста

Правый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может продолжить карьеру в "Фулхеме" или "Кристалл Пелес".

В прошлом сезоне 22-летний американец играл на правах аренды за "Милан", но клуб решил не пользоваться опцией выкупа за 20 млн евро. Футболист сыграл всего 14 матчей, а еще 9 пропустил из-за травм.

Напомним, каталонцы приобрели игрока в октябре 2020-го у "Аякса" за 21 млн евро + 5 млн бонусами. Контракт Деста действителен до июня 2025 года.