Жоау Фелиш может вернуться в Португалию - назван клуб

Президент "Бенфики" Руй Кошта имеет цель вернуть нападающего "Атлетико" Жоау Феликса. Сам Жоау открыт для такого варианта продолжения карьеры.

"Матрацники" до сих пор не получили ни одного денежного предложения, поэтому одним из вариантов может стать аренда Феликса поближе к закрытию трансферного окна.

Именно у "Бенфики" клуб приобрел игрока за 127 млн евро. За мадридскую команду Феликс забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.