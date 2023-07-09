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Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Интер

Англия
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Правда уменьшить зарплату согласился всего на 1 миллион фунтов

Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в "Интер". "Нерадзурри" готовят предложение в 35 миллионов фунтов.

Ранее "Челси" отклонил предложение "Интера" и пытался устроить торги за бельгийца между "Аль-Хилялем", "Ювентусом" и "Интером". Отмечается, что Лукаку не собирается уходить в Саудовскую Аравию, а также игрок заверил "нерадзурри", что не пойдет в "Юве".

Бельгиец хочет вернуться в "Интер", где провел прошлый сезон на правах аренды.

В прошлом сезоне Лукаку провел за "нерадзурри" 37 поединков, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 40 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
telegraph.co.uk

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