Челси представил домашнюю форму на сезон-2023/24

"Челси" на своем официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2022/23.

Комплект выполнен в классическом дизайне с отсылкой к сезону-1997/1998, когда "синие" выиграли Кубок обладателей кубков. Также в этот период лондонцы завоевали Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

Производителем формы является компания Nike. Заметим, что на джерси отсутствует логотип спонсора. Также "Челси" предупредил, что продажа экипировки начнется 16 августа.