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Челси представил домашнюю форму на сезон-2023/24

Англия
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Минимализм

Челси представил домашнюю форму на сезон-2023/24

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" на своем официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2022/23.

Комплект выполнен в классическом дизайне с отсылкой к сезону-1997/1998, когда "синие" выиграли Кубок обладателей кубков. Также в этот период лондонцы завоевали Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

Производителем формы является компания Nike. Заметим, что на джерси отсутствует логотип спонсора. Также "Челси" предупредил, что продажа экипировки начнется 16 августа.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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