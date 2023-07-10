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Челси представил домашнюю форму на сезон-2023/24
Минимализм
Фото: chelseafc.com
"Челси" на своем официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2022/23.
Комплект выполнен в классическом дизайне с отсылкой к сезону-1997/1998, когда "синие" выиграли Кубок обладателей кубков. Также в этот период лондонцы завоевали Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.
Производителем формы является компания Nike. Заметим, что на джерси отсутствует логотип спонсора. Также "Челси" предупредил, что продажа экипировки начнется 16 августа.
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Источник:chelseafc.com
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