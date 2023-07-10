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Тоттенхэм хочет за Кейна 140 миллионов евро. Шпоры отклонили последнее предложение Баварии
Следующим летом сможет уйти бесплатно
Фото: twitter.com
"Тоттенхэм" продаст Харри Кейна за 140 миллионов евро. "Шпоры" отвергли два предложения "Баварии" по нападающему.
Последнее предложение в размере 80 миллионов евро без учетов бонусов также отклонили. "Бавария" хочет подписать игрока дешевле, так как по контракту у Кейна остался всего год. Тем не менее, "шпоры" уперлись и не снижают цену.
"Бавария" может вернуться к переговорам зимой, перед важнейшей частью сезона. За пол года до окончания контракта в клубе считают, что подпишут англичанина значительно дешевле.
При этом за пол года до окончания сделки Кейн уже сможет вести переговоры с другими клубами о контракте. Пока не сообщалось о переговорах о продлении контракта с "мюнхенцами".
В минувшем сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 поединков, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.
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