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Почеттино хочет больше разговаривать с Мудриком. Общение с украинцем – одна из первых задач аргентинца

Англия
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Менеджер открыт к работе с нападающим

Почеттино хочет больше разговаривать с Мудриком. Общение с украинцем – одна из первых задач аргентинца

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино собирается основательно поработать с Михаилом Мудриком этим летом. Помимо прочего, он хочет чтобы украинец больше ориентировался на клубную культуру.

"Одной из первых задач Почеттино будет поговорить с Михаилом Мудриком и Леви Колуиллом. Оба игрока провели напряженное лето на Евро U21. А Колуилл вместе с Нони Мадуэке возвращаются в "Челси" на предсезонную подготовку в качестве чемпионов.

Почеттино очень хочет поближе познакомитья с Мудриком и поработать с ним один на один, чтобы помочь ему. Часть внимания будет сосредоточена на интеграции в команду и поощрении к тому, чтобы (Мудрик) больше разговаривал и ориентировался на (клубную) культуру", – написал Джейкобс.

Мудрик пришел в "Челси" прошлой зимой. Нападающий провел за "синих" 17 матчей и отличился 2-мя результативными передачами.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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