Челси отправил в аренду в Бундеслигу подающего надежды форварда

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру в чемпионате Германии. 20-летний форвард будет играть за "Унион" на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонцев.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. У немецкого клуба не будет права выкупа его контракта.

Ивуариец стал игроком "Челси" этой зимой, перейдя из "Мольде" за 12 млн евро. За полгода он успел принять участие в четырех матчах в составе "синих". Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Унион" занял 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

David Fofana has completed a season-long loan move to Bundesliga side Union Berlin. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2023