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Челси отправил в аренду в Бундеслигу подающего надежды форварда
Ивуариец сыграет в Лиге чемпионов
Фото: chelseafc.com
Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру в чемпионате Германии. 20-летний форвард будет играть за "Унион" на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонцев.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон. У немецкого клуба не будет права выкупа его контракта.
Ивуариец стал игроком "Челси" этой зимой, перейдя из "Мольде" за 12 млн евро. За полгода он успел принять участие в четырех матчах в составе "синих". Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Унион" занял 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
David Fofana has completed a season-long loan move to Bundesliga side Union Berlin. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2023
Well, Unioner. It's a beautiful morning. The birds are singing, the sun is high...— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) July 11, 2023
AND DAVID DATRO FOFANA IS AN UNIONER
Welcome to the family, David. Eisern!!!https://t.co/05t5bm1XaG
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