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Челси отправил в аренду в Бундеслигу подающего надежды форварда

Англия
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Ивуариец сыграет в Лиге чемпионов

Челси отправил в аренду в Бундеслигу подающего надежды форварда

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру в чемпионате Германии. 20-летний форвард будет играть за "Унион" на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонцев.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. У немецкого клуба не будет права выкупа его контракта.

Ивуариец стал игроком "Челси" этой зимой, перейдя из "Мольде" за 12 млн евро. За полгода он успел принять участие в четырех матчах в составе "синих". Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Унион" занял 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

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В статье: Челси (Лондон) Унион (Берлин)
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Источник:
chelseafc.com

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