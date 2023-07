Челси отправил в аренду в Бундеслигу подающего надежды форварда

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана продолжит карьеру в чемпионате Германии. 20-летний форвард будет играть за "Унион" на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонцев.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. У немецкого клуба не будет права выкупа его контракта.

Ивуариец стал игроком "Челси" этой зимой, перейдя из "Мольде" за 12 млн евро. За полгода он успел принять участие в четырех матчах в составе "синих". Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Унион" занял 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Well, Unioner. It's a beautiful morning. The birds are singing, the sun is high...



AND DAVID DATRO FOFANA IS AN UNIONER



Welcome to the family, David. Eisern!!!https://t.co/05t5bm1XaG